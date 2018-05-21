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В Петербурге скончался ребенок, которого затянуло в фильтр в бассейне спорткомплекса
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В Петербурге скончался ребенок, которого затянуло в фильтр в бассейне спорткомплекса 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В петербургской больнице умер восьмилетний посетитель бассейна на проспекте Обуховской Обороны. Врачи неделю боролись за мальчика, которого при купании затянуло во всасывающий фильтр.
Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, в детской горбольнице № 5 маленького пациента пытались вывести из состояния клинической смерти. В воде детского бассейна спорткомплекса «Обуховский» ребенок пробыл, по некоторым данным, до четырех минут.
В пресс-службе ГСУ СК Петербурга, который расследует уголовное дело о небезопасном оказании услуг, уточнили, что смерть потерпевшего медики зафиксировали в пятницу, 18 мая. Сам инцидент произошел 10-го.
По информации следствия, аспирационная асфиксия вызвала клиническую смерть. Длительность пребывания в воде объясняется тем, что ребенка затянуло в фильтр, на котором, как предварительно установлено, отсутствовала решетка.
Спорткомплекс «Обуховский» принадлежит концерну «Алмаз-Антей» и включает несколько бассейнов. В 2014 году было объявлено о реконструкции комплекса за 2,4 млрд рублей.
В пресс-службе ГСУ СК «Фонтанке» сообщили, что подозреваемых по уголовному делу пока нет.
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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