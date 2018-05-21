Фестиваль «Цветущая яблоня» в Воронежской области может стать международным

Пока это единственный садоводческий фестиваль в стране. Новая достопримечательность появилась в Осторогожском районе. Там установили памятник яблоку. Полностью 450-килограммовая композиция называется — Адам и Ева с яблоком. Этот фрукт уже стал визитной карточкой района. Здесь же — родина уникального фестиваля. Главное воронежское яблоко — никому не по зубам, бронзовое. Отлито по модели в Смоленске. Идея, рассказывают, созрела быстро — варианты были с расположением Адама и Евы. Это яблоко от яблонь недалеко — памятник на центральной аллее совхоза. Кстати, сады тут издревле. Считается, в Острогожске был самый большой в Европе массив дикой яблони. С гектара современного сада здесь готовы собирать до 50 тонн плодов.

Всю красоту цветущих яблонь тут уже не оценить. Белые лепестки с деревьев осыпались. Но участники фестиваля этому только рады. Для садоводов такая затяжная весна — сплошной плюс. Значит, риска того, что заморозки побьют плоды, меньше. Кстати, в Осторогожске в этом году планируют собрать рекордный урожай. Яблок намерены получить сразу на четверть больше прошлогоднего. Тем, что уже вырастили, потчуют на подворьях. Даже под проливным дождём угощение исчезает за минуты. На поляне — вся карта района. Гниловское поселение встречает караваем и «садоводческим хитом». Песню о цветущей яблоне написали как раз по случаю 15-летия фестиваля. Вместе — каждый по строчке. Подают гостям тоже — фирменное, яблочное.

— У нас есть компот, узвар с яблоками, и есть у нас пирожочки с яблочками. По традиции, конечно, мы стараемся каждый год придумать что-то новое, интересное. Но у нашего поселения есть уже полюбившиеся блюда — это наши домашние блинчики. Есть чай ассорти травяной. Там и ромашка, и лепестки роз, и лепестки яблоньки — это всё добавляется. Это всё получается очень вкусно, — рассказала директор Гниловского культурно-досугового центра Евгения Шаповалова

Демонстрируют не только кулинарную, ещё садовую моду. Тренд фестиваля — платья из полиэтилена и пластика — очень по погоде. Лучшие подворья и фасоны получают награды. Ещё по традиции районным талантам вручают фестивальные премии — «Ники». — У нас становятся многие лауреатами районных, областных международных конкурсов артисты, но они выступают на небольшой сцене. Их никто не знает. Я вот эту сцену использую для того, чтобы этим лауреатам вручить «Ники» победителей, ну и денежные премии, как депутат, также, чтобы поощрить в этом плане. И чтобы люди все увидели, как они поют, увидели их искусство, — отметил депутат Воронежской областной думы Николай Гапоненко.