Известный советский ученый-изобретатель оказался бездомным 

Автор более чем 100 изобретений, кандидат наук Анатолий Буденный оказался на улице и уже давно вынужден жить в ночлежках, сообщает РЕН ТВ.
В сюжете телеканала рассказывается о том, что создатель сварочного аппарата «Русич» и полного двоичного сумматора, на базе которого в 60-х годах предполагалось сконструировать самый быстрый по тем временам процессор, лишился жилья после смерти жены. После того как ее родственники выгнали Буденного из квартиры, он остался без крыши над головой.
О печальной судьбе ученого-изобретателя, которому сегодня приходится побираться на улицах, стало известно благодаря неравнодушию проезжавших мимо людей, которым он рассказал свою историю. В Сети было опубликовано видео, в котором его автор передает бомжу еду через открытое окно автомобиля, а тот в ответ представляется и просит сообщить всем о его судьбе.
В итоге выяснилось, что Анатолий Павлович Буденный оказался никому не нужен, хотя многие из его идей сейчас активно используются китайскими и европейскими инженерами, делающим на них миллионы.
Уже полгода он кочует из одной ночлежки в другую, а в одной из них его так жестоко избили, что он едва не погиб, рассказал он телеканалу.
Теперь бездомный Буденный может рассчитывать разве что на благодарных преемников.
Ранее «Ридус» писал, что известный создатель фильмов для взрослых ушел из прибыльного бизнеса и стал помогать бездомным людям в Англии.