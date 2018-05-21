Известный советский ученый-изобретатель оказался бездомным

Автор более чем 100 изобретений, кандидат наук Анатолий Буденный оказался на улице и уже давно вынужден жить в ночлежках, сообщает РЕН ТВ

В сюжете телеканала рассказывается о том, что создатель сварочного аппарата «Русич» и полного двоичного сумматора, на базе которого в 60-х годах предполагалось сконструировать самый быстрый по тем временам процессор, лишился жилья после смерти жены. После того как ее родственники выгнали Буденного из квартиры, он остался без крыши над головой.

О печальной судьбе ученого-изобретателя, которому сегодня приходится побираться на улицах, стало известно благодаря неравнодушию проезжавших мимо людей, которым он рассказал свою историю. В Сети было опубликовано видео, в котором его автор передает бомжу еду через открытое окно автомобиля, а тот в ответ представляется и просит сообщить всем о его судьбе.

В итоге выяснилось, что Анатолий Павлович Буденный оказался никому не нужен, хотя многие из его идей сейчас активно используются китайскими и европейскими инженерами, делающим на них миллионы.

Уже полгода он кочует из одной ночлежки в другую, а в одной из них его так жестоко избили, что он едва не погиб, рассказал он телеканалу.

Теперь бездомный Буденный может рассчитывать разве что на благодарных преемников.