Почему мысль о смерти становится для ребёнка привлекательной?

Тема непростая, тяжёлая… Для некоторых — настолько, что они предпочитают вообще не брать её в голову, уверить себя: в нашей семье такого уж точно произойти не может! Но разве зажмуривание способно уберечь от опасности? Вопрос, разумеется, риторический. Даже при том, что какие бы мероприятия по предотвращению саморазрушающего поведения несовершеннолетних сегодня ни предпринимались, ситуация не улучшается. Скорее даже наоборот. В последние годы частота случаев самоубийств 10–14-летних достигла четырех случаев на 100 тысяч человек в год, а среди 15–19-летних 20-ти. Причём нередко это происходит, что называется, «в массовом порядке», подростки — и в России чаще, чем в какой-либо другой стране мира, — уходят из жизни целыми группами. Шокирующие новости о детских суицидах СМИ сообщают с пугающей регулярностью: — выпускник школы покончил жизнь самоубийством после того, как провалил ЕГЭ по истории… — 13-летний мальчик повесился после развода родителей… — девочка-подросток выбросилась из окна, оставив записку: меня дразнят одноклассники…

Проблема носит сегодня эпидемический характер, причём в особенности — в технологически и индустриально развитых странах. Особенно тревожно то, что среди совершающих попытки самоубийства появляется всё больше 10–14-летних.

Педагоги, психологи, суицидологи, психиатры в один голос твердят: ребенок, считая, что смерть — нечто вроде длительного сна или способа попасть в иной, прекрасный мир, пытаются избавиться от переживаний, уйти от трудностей. И при этом все специалисты признают: на самом деле тема добровольного ухода детей из жизни изучена более чем недостаточно, а бороться с тем, чего ты не понимаешь, как известно, крайне трудно. Поэтому «Аист на крыше» обратился к болгарскому учёному, который занимается проблемой детских самоубийств на протяжении многих лет, — доктору психологических наук, профессору кафедры общей, экспериментальной и генетической психологии Софийского университета Ивану Тоневу Димитрову.

Интервью с Димитровым Иваном

— Когда случается такая трагедия, все начинают обвинять друг друга: родители — школу, школа — семью и все вместе — общество. Но кто же в действительности виноват? — Прежде всего, должен сказать, что, проводя эмпирические исследования по всему миру, я пришёл к выводу: проблема носит сегодня эпидемический характер, причём в особенности — в технологически и индустриально развитых странах. Особенно тревожно то, что среди совершающих попытки самоубийства появляется всё больше 10–14-летних. А почему это происходит — вопрос крайне непростой. Кстати, долгое время деструктивное поведение считалось заболеванием, подводилось под название «суицидная болезнь», и ею занимались преимущественно психиатры. Теперь, когда ВОЗ разработала Международную классификацию болезней, над проблемой детских самоубийств стали работать психологи и педагоги. Большинство авторитетных учёных, пытаясь выяснить, почему дети уходят из жизни по собственному желанию, ставят сегодня на первое место депрессию, а на второе — реакцию на условия жизни. — То есть причины детских самоубийств совпадают с мотивами взрослых суицидантов? — Некоторые исследователи именно так и считают, однако я с таким подходом не согласен и полагаю, что этот миф необходимо преодолеть. Суицид среди детей, подростков и юношей имеет иную подоплёку. Подобные случаи чаще всего вызваны причинами отнюдь не психопатологической, а социально-психологической и нервно-психической природы. Даже мало-мальски зная характеристики этого возраста, можно считать детское суицидальное поведение индикатором глубокого болезненного перехода от детства к зрелости. С тем, что данный период действительно бывает крайне болезнен, невозможно не согласиться, и существует немало социальных факторов, которые его ещё более отягощают. Среди них с особой деструктивной силой воздействует на ребёнка потеря близкого, значимого для него человека, особенно если тот уходит из жизни через суицид. Однако речь может идти не только о смерти одного или обоих родителей, но и об их разводе или вызванном теми или иными причинами эмоциональном дистанцировании. — Получается, что виновники детских самоубийств — родители? — Всё не так просто. В последние десятилетия психологи, которые ранее сосредотачивались на изучении внутренних факторов, перешли к анализу внешних, в частности, стали обращать особое внимание на структуру семьи. И, определив особо частые симптомы, заговорили о распаде традиционных семейных ценностей. Чем отличается традиционная семья от современной? Ответ очевиден: сплочённостью, солидарностью, взаимностью, а также строгим распределением ролей и обязанностей. Приведу в качестве примера Болгарию, где семья и дети испокон веков считались главной ценностью жизни и практически любой ребёнок имел поистине королевский статус.

Девушки чаще перенимают опыт самоубийства, чем юноши, но у молодых людей такие попытки в значительно большем числе случаев заканчиваются уходом из жизни. Правда, если суицид мальчика удаётся предотвратить, он вряд ли повторит подобный эксперимент.