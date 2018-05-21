Минздрав: перинатальный центр в Архангельске планируют открыть в день защиты детей

Эпопея с открытием перинатального центра в Архангельске подходит к концу: по информации главы областного минздрава Антона Карпунова, начнет работу учреждение уже 1 июня, в международный день защиты детей.

В марте учреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию, а на прошлой неделе — санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора . Современный перинатальный центр на 130 коек будет принимать женщин со всей Архангельской области.

В семиэтажном здании площадью 28 тысяч квадратных метров размещены консультативно-диагностическая поликлиника, акушерский и педиатрический стационары, в том числе в том числе отделения второго этапа выхаживания новорожденных, отделения реанимации для женщин и реанимации и интенсивной терапии новорожденных, современные родильные залы и операционные, симуляционный обучающий центр для персонала.

Здесь же откроется первое в регионе государственное отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). В перинатальном центре разместится служба санавиации с двумя реанимобилями для оказания экстренной неотложной помощи женщинам и новорожденным. Центр оснащен современным медицинским оборудованием: инкубаторами интенсивной терапии, ультразвуковым, эндоскопическим оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательными аппаратами, стерилизаторами и дезинфекционной камерой, рентгеноскопическим комплексом и маммографом. — Здесь организована и сконцентрирована вся необходимая медицинская помощь, начиная от этапа планирования беременности и заканчивая оказанием медпомощи новорожденным в условиях стационара, а затем и наблюдением детей до трёх лет жизни в амбулаторном отделении, — рассказала главный врач перинатального центра Екатерина Ольферт.

Рожать в центре будут не только архангелогородки, но и жительницы всей области — с 1 января этого года в районах закрыли большинство родильных отделений в рамках реформы системы родовспоможения. Сейчас будущие мамы ездят на роды в Архангельск и Северодвинск. На компенсацию проезда мамочки правительство региона выделило в 2018-м более 10 миллионов рублей.

Строительство перинатального центра началось в 2014 году. Стоимость строительства составила 2,8 миллиарда рублей. Из них 2,2 миллиарда рублей — это субсидии Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а 600 миллионов рублей — средства бюджета Архангельской области.