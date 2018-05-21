Ещё
Юных вешняковцев ждёт новая встреча с цирковыми животными
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Юных вешняковцев ждёт новая встреча с цирковыми животными 

Управа района Вешняки 16 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Наступила теплая погода, и в Вешняках снова начались праздники двора. Подобного рода мероприятия всегда очень востребованы у местных жителей.
Дворовые праздники проходят в разных уголках нашего района, чтобы охватить максимальное количество жителей. Во вторник, 22 мая, мероприятие состоится по адресу: ул. Молдагуловой, д. 15 корп. 2.
Представитель организаторов праздника, руководитель МОО «Поддержка молодёжных инициатив», депутат Совета депутатов Ольга Кудинова объяснила, что для проведения мероприятия всегда стараются выбрать самые популярные среди вешняковцев детские и спортивные площадки. Прошлогодний опыт продемонстрировал, что больше всего жители рады выступлениям животных. Поэтому в этот раз было решено пригласить артистов «Московского театра иллюзии», в том числе козла Леля, ворона и весёлых хорьков. Они представят цирковую программу.
Также на дворовой площадке жителей будут развлекать аниматоры. А юные вешняковцы смогут принять участие в «Весёлых стартах». Все жители, пришедшие на праздник двора, получат на память брелок с символикой муниципального округа.
Начало праздника в 17:30. Приглашаются все желающие!
Управа района Вешняки: последние новости
Комиссия по делам несовершеннолетних контролирует работу советов профилактики ГКБ №15 приглашает на бесплатные консультации Музей-усадьба Кусково приглашает вешняковцев на бесплатные акции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, с которыми никто не хочет работать
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е77
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение