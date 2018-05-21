Юных вешняковцев ждёт новая встреча с цирковыми животными

Наступила теплая погода, и в Вешняках снова начались праздники двора. Подобного рода мероприятия всегда очень востребованы у местных жителей.

Дворовые праздники проходят в разных уголках нашего района, чтобы охватить максимальное количество жителей. Во вторник, 22 мая, мероприятие состоится по адресу: ул. Молдагуловой, д. 15 корп. 2.

Представитель организаторов праздника, руководитель МОО «Поддержка молодёжных инициатив», депутат Совета депутатов Ольга Кудинова объяснила, что для проведения мероприятия всегда стараются выбрать самые популярные среди вешняковцев детские и спортивные площадки. Прошлогодний опыт продемонстрировал, что больше всего жители рады выступлениям животных. Поэтому в этот раз было решено пригласить артистов «Московского театра иллюзии», в том числе козла Леля, ворона и весёлых хорьков. Они представят цирковую программу.

Также на дворовой площадке жителей будут развлекать аниматоры. А юные вешняковцы смогут принять участие в «Весёлых стартах». Все жители, пришедшие на праздник двора, получат на память брелок с символикой муниципального округа.

Начало праздника в 17:30. Приглашаются все желающие!