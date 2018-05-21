Врачи проведут бесплатный прием жителей Лосинки в ПКиО «Бабушкинский»

День здоровья пройдет в ПКиО «Бабушкинский» в субботу, 26 мая. Бесплатный приём будут вести врачи — специалисты более чем десяти направлений: терапевты, неврологи, хирурги, эндокринологи и другие.

— Если вы уже осведомлены о каких-либо проблемах с вашим здоровьем — сразу обращайтесь к нужному специалисту, если просто хотите проконсультироваться — к терапевту. Взрослых пациентов будут ждать на танцевальной площадке, а педиатры разместятся на детских площадках, — рассказали в администрации парка.

Время проведения акции — с 12.00 до 15.00. Вход свободный. (иб)