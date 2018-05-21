Вешняковские танцоры выступили на фестивале «Хрустальный башмачок»

Ребята, занимающиеся в творческих коллективах ГБУ «Центр Вешняки», представили наш район на хореографическом фестивале

«Хрустальный башмачок». Мероприятие было посвящёно Международному Дню танца.

В вешняковском Центре активно развиваются самые разные танцевальные направления, поэтому коллективы учреждения являются украшением практически любого мероприятия. В этот раз классическое направление было представлено хореографическим кружком

под руководством В. В. Мурашовой, студией классического танца «Арабеск» под руководством А. А. Прядкина и коллективом бального танца под руководством С. А. Сосниной.

Восточные танцы на фестивале представили студия «Жасмин» под руководством О. П. Швец и секция танца живота под руководством П. Ю. Тюховой. Выступили вешняковцы также в жанре брейк-данс (руководитель Д. И. Двойнев) и хип-хоп (руководитель Д. А. Семёнова).

Все коллективы-участники получили на память статуэтки, флеш-карты и грамоты.