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Вешняковские танцоры выступили на фестивале «Хрустальный башмачок»
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Вешняковские танцоры выступили на фестивале «Хрустальный башмачок» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Ребята, занимающиеся в творческих коллективах ГБУ «Центр Вешняки», представили наш район на хореографическом фестивале
«Хрустальный башмачок». Мероприятие было посвящёно Международному Дню танца.
В вешняковском Центре активно развиваются самые разные танцевальные направления, поэтому коллективы учреждения являются украшением практически любого мероприятия. В этот раз классическое направление было представлено хореографическим кружком
под руководством В. В. Мурашовой, студией классического танца «Арабеск» под руководством А. А. Прядкина и коллективом бального танца под руководством С. А. Сосниной.
Восточные танцы на фестивале представили студия «Жасмин» под руководством О. П. Швец и секция танца живота под руководством П. Ю. Тюховой. Выступили вешняковцы также в жанре брейк-данс (руководитель Д. И. Двойнев) и хип-хоп (руководитель Д. А. Семёнова).
Все коллективы-участники получили на память статуэтки, флеш-карты и грамоты.
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