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В Москве прошел двухдневный полевой лагерь «Юный водник»
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В Москве прошел двухдневный полевой лагерь «Юный водник» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В эти выходные прошел двухдневный полевой лагерь «Юный водник», в котором приняло участие 35 команд из всех округов столицы.
Соревнования проводились на открытом водоеме на базе поисково-спасательной станции «Строгино» и в бассейне Учебно-методического Центра ГОЧС г. Москвы.
Школьники в возрасте до 17 лет показывали свои умения: перебирались по плавучим мосткам за манекеном-"пострадавшим", соревновались в умении быстро и слаженно управлять надувной лодкой. Во время маневрирования на лодке соревнующиеся должны были еще и перевезти манекен, имитирующий человека, потерявшего сознание в лодке. Были и индивидуальные соревнования: подтягивание, упражнения на пресс, подача спасательного круга и конца Александрова в отмеченный буйком квадрат, заплыв на 100 метров, подводное плавание без дыхательных аппаратов.
"Данные соревнования проводятся уже не первый год, и каждый раз мы с радостью отмечаем неподдельный интерес молодого поколения к вопросам безопасности, — отметил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Москве Владимир Волков. — Знания и умения, демонстрируемые ребятами и девчатами, помогут им не только в случае, если они захотят связать свою жизнь с делом спасения. Уметь плавать, быстро сориентироваться в ситуации и уметь оказать помощь пострадавшему нужно каждому. Значимость этих навыков сложно переоценить. Со своей стороны я хочу подчеркнуть: даже если кто-то из команд сегодня показал не самый лучший результат, вы уже победили, потому что овладели основами знаний безопасности жизнедеятельности. Удачи ребятам в их дальнейшем пути!"
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