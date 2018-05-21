В Москве прошел двухдневный полевой лагерь «Юный водник»

В эти выходные прошел двухдневный полевой лагерь «Юный водник», в котором приняло участие 35 команд из всех округов столицы.

Соревнования проводились на открытом водоеме на базе поисково-спасательной станции «Строгино» и в бассейне Учебно-методического Центра ГОЧС г. Москвы.

Школьники в возрасте до 17 лет показывали свои умения: перебирались по плавучим мосткам за манекеном-"пострадавшим", соревновались в умении быстро и слаженно управлять надувной лодкой. Во время маневрирования на лодке соревнующиеся должны были еще и перевезти манекен, имитирующий человека, потерявшего сознание в лодке. Были и индивидуальные соревнования: подтягивание, упражнения на пресс, подача спасательного круга и конца Александрова в отмеченный буйком квадрат, заплыв на 100 метров, подводное плавание без дыхательных аппаратов.