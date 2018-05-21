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Почти 2 тыс. жителей Волоколамского района отправили на отдых в санатории
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Почти 2 тыс. жителей Волоколамского района отправили на отдых в санатории 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
В оздоровительные центры и санатории уже отправились практически 2 тысячи жителей Волоколамского района Подмосковья, сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Вихарев.
«Управление соцзащиты отправило на отдых уже 1890 человек», — написал Вихарев в Instagram.
Он добавил, что школы района работают в штатном режиме.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.
Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
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