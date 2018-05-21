Почти 2 тыс. жителей Волоколамского района отправили на отдых в санатории

В оздоровительные центры и санатории уже отправились практически 2 тысячи жителей Волоколамского района Подмосковья, сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Вихарев

«Управление соцзащиты отправило на отдых уже 1890 человек», — написал Вихарев в Instagram.

Он добавил, что школы района работают в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.

Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.