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«Палитра» зажгла на новой сцене. В Лабытнанги после ремонта открылся Дом культуры
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«Палитра» зажгла на новой сцене. В Лабытнанги после ремонта открылся Дом культуры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Лабытнанги после капитального ремонта открыли Дом культуры «30 лет Победы».
Подобные масштабные работы в нем проводились впервые с момента ввода. Город выступил пилотной территорией, где «Единая Россия» на практике реализовала проект по модернизации объектов культуры в муниципалитетах. Реализовать проект помог Газпром, который выделили средства на ремонт.
Строители укрепили основание здания, заменили устаревшие коммуникации, окна, полы, установили систему вентиляции и обновили интерьер. Чтобы чистовая отделка стен смотрелась безупречно, заново оштукатурили стены, в зрительном зале установили новые кресла. Как рассказала в отделе по связям с общественностью городской администрации, после открытия возобновится работа кружков и творческих коллективов, откроет двери кинотеатр. В день открытия свой отчетный концерт дал губернаторский танцевальный коллектив «Палитра». Интерес к творчеству прославленного коллектива традиционно велик, зрителям показали как уже полюбившиеся, так и новые хореографические постановки.
«Жизнь «Палитры» — это долгий, темпераментный и необыкновенный танец. Вы учите детей летать, словно птицы и доносить до людей самые сокровенные эмоции и чувства. За видимой легкостью и грациозностью — тяжелый труд всего коллектива. Вы дарите зрителю неизведанный мир гармонии и красоты, учите мечтать, любить и верить. «Палитра» давно перестала быть просто танцевальным ансамблем. Вы — семья единомышленников», — поприветствовала коллектив депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер.
Отметим, после ремонта Дом культуры стал удобен и востребован среди горожан, в том числе инвалидов. Современное оборудование для сцены, удобные кинотеатральные кресла, оборудование для ифлокомментирования и субтитрирования фильмов и мероприятий. Слабовидящие зрители будут слышать комментарии о действиях, происходящих на сцене через специальное устройство в режиме онлайн, одновременно на специальные экраны будут выводиться субтитры.
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