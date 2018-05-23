Стала известна ночная программа Bosco Fresh Fest–2018

Bosco Fresh Fest объявил ночную программу, которая начнется в 23:00 10 июня и продлится до 8 утра следующего дня: на двух сценах в студенческом кампусе бизнес-школы «Сколково» выступят девять артистов.

Сцена Jungle Night Stage развернется в фойе главного кампуса бизнес-школы «Сколково», на ней выступят популярные электронные артисты. Тон «ночи» задаст московская электронная группа Cream Soda — главная движущая сила постсоветского фанка и хауса, прописавшаяся на лейбле Ивана Дорна «Мастерская». Группа впервые сыграет лайв-сет в рамках тура «Красиво Live Tour».

За ними последует выступление норвежца Lindstrøm (NOR), который делает современное disco и управляет лейблом Feedelity, имея культовый статус в электронной музыке. Шоу-кейс из Нидерландов Dekmantel Soundsystem (NLD) возглавляют Томас Мартохо и Каспер Тилройем, короли вечеринок по всему миру. Последний приедет в Москву, чтобы выступить в рамках ночной программы BFF18, обещается гипнотический спектакль.

Wolf + Lamb (USA), дуэт, который в России имеет большую фан-армию: Gadi Mizrahi и Zev играют страстную музыку, которая заставляет двигать не только ноги, но и сердца. Более десяти лет этот тандем противоположностей переворачивает мировую хаус-сцену с ног на голову. Их бруклинский уголок Marcy Hotel, основанный в 2005 году, стал своеобразной меккой для музыкантов, по-новому взглянувших на богатое наследие диско, соула и хип-хопа в контексте современной клубной культуры.

Закроет ночную программу главной сцены Jungle Night Stage Владимир Кошмар — наш любимый исполнитель танцевальной музыки. После того, как авторитетный французский лейбл Ed Banger Records опубликовал на своем YouTube-канале очень странное видео «Aulos», где мужчина по имени Владимир Кошмар играет на флейте в разных районах неизвестного европейского городка и весьма эксцентрично танцует, критиков восхитила запоминающаяся своей простотой мелодия. Вслед за ними творение Владимира оценил Konbini — международный мультиформатный портал о новых явлениях популярной культуры.

Концептуальная андеграунд-сцена Esthetic Joys Stage развернется в аудитории «Сингапур», которая представляет собой амфитеатр, оформленный световыми и арт-инсталляциями в стилистике советских научно-популярных фильмов. На сцене Esthetic Joys Stage выступят берлинский лайв-дуэт Aufgang B, экспериментатор из Бирмингема Lee Gamble, проект из Швеции Savage Grounds и 29-летняя немка Хелена Гауф.

Lee Gamble артист из Бирмингема, базируется в Лондоне. Lee Gamble — экспериментатор, с своеобразным подходом и философской концепцией вокруг творчества. Свою музыку он характеризует как «научная фантастика». Релизы артиста выходили на культовых лейблах Hyperdub и Pan. Треки, написанные Lee Gamble, сложные, непредсказуемые, часто композиция может буквально распадаться на атомы и не собраться снова.

Aufgang B — берлинский лайв-дуэт, образованный двумя продюсерами Alexander Arpeggio (ака spAceLex) и Cid Hohner. Молодой дуэт заслуженно снискал славу в среде музыкальных гурманов, а их творчество называют «новой немецкой волной». На фестивале Aufgang B выступят ночью на сцене Esthetic Joys с электронной лайв-программой.

Savage Grounds — лайв-дуэт родом из Швеции, который совмещает в себе элементы пост-техно, нойза, индастриала и даже электро-панка. Соучастник Florin Büchel или Contra Communem Opinionem известен своей страстью к разносторонним альтер-эго, релизами на уважаемых лейблах Mathematics и Phantom Island, своей страстью к живым музыкальным экспериментам. Его напарник Daniele Cosmo знаком публике как хончо (основатель) Lux Rec и его более мрачного дочернего лейбла MRT, на которых в том числе издавались всеми любимые артисты: от LVRIN до Helena Hauff.

А Helena Hauff — перед завораживающей красотой ее холодного электрического звука устоять невозможно. Оттачивая безупречный вкус и набирая ценный опыт в гамбургском клубе Golden Pudel, знаменитая немка добралась до большой славы, оседлав классическое звучание электро. Сегодня она возглавляет лайнапы крупнейших фестивалей мира и является одним из самых востребованных диджеев.