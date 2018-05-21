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Назад в Советский союз: для уфимцев проведут ретро день
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Назад в Советский союз: для уфимцев проведут ретро день 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Давно не играли в шашки на открытом воздухе, не прыгали в «резиночку» и не видели пионеров? В парке им. И. Якутова можно будет окунуться во времена советского прошлого, услышать знакомые всем мелодии того времени, встретить полюбившихся персонажей известных кинофильмов. В этот день можно будет побывать во дворе нашего детства — попрыгать в классики, поиграть лото и домино, уютно расположившись в тени деревьев.
— Каждый посетитель парка найдет для себя что-то интересное. Ценители советского автопрома смогут насладиться выставкой ретро-автомобилей. Любители сладкого смогут угоститься мороженым по ГОСТу и газировкой из автоматов. На главной аллее пройдет фестиваль уличных музыкантов и художников. Самые спортивные смогут пострелять из лука, принять участие в соревнованиях по бадминтону, вспомнить Олимпиаду 1980 года. Меломаны насладятся лучшими хитами советских лет, а вечером все смогут потанцевать на ретро-дискотеке, — рассказали в городской администрации.
Для самых маленьких аниматоры парка организуют конкурс стенгазет, конкурс детских рисунков, игры и викторины, призы и подарки. На празднике действует дресс-код — ждем вас в образах прошлых лет.
Начало 12 июня, в 15:00.
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