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Давайте вместе отметим день Соседей!
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Давайте вместе отметим день Соседей! 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет… И чтобы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности, являемся соседями, в 2000 году в Париже был основан новый праздник — День соседей. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему празднику!
В программе — игры от аниматоров досугового центра ГБУ «М КЛУБ», концертная программа, мастер-классы, и, конечно, традиционный конкурс пирогов. Самые талантливые кулинары получат подарки от наших спонсоров. Встречаемся 27 мая в 17:00 на площадке у корпуса 1539. Будет весело!​
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