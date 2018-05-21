Давайте вместе отметим день Соседей!

Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет… И чтобы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности, являемся соседями, в 2000 году в Париже был основан новый праздник — День соседей. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему празднику!

В программе — игры от аниматоров досугового центра ГБУ «М КЛУБ», концертная программа, мастер-классы, и, конечно, традиционный конкурс пирогов. Самые талантливые кулинары получат подарки от наших спонсоров. Встречаемся 27 мая в 17:00 на площадке у корпуса 1539. Будет весело!​