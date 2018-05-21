Пей масло, чисти контакты: француз показал будни простых роботов

Каким бы был мир, если бы роботы жили среди нас и отличить андроида от обычного человека было бы очень трудно? Французский фотограф и графический дизайнер Николя Бижо (Nicolas Bigot), известный в сети под ником Niko Photographisme, решил пофантазировать на эту тему.

В своем гиперреалистичном фотопроекте «Робот по соседству» Николя демонстрирует забавные и сюрреалистичные портреты андроидов. Они подзаряжаются, пьют машинное масло, занимаются своими повседневными делами… Реалистично до жути.

Источник: Nicolas Bigot Facebook

Живущий сейчас во французском городе Плёмёр-Боду цифровой художник Николя Бижо использует для создания своих работ камеру Nikon D7200 и графические редакторы Adobe Photoshop и Lightroom.

«Мы живем в мире образов. И в реальной жизни, и в цифровом мире. Мы играем роли, отыгрываем разных персонажей. Но внешность так часто обманчива», — говорит Николя.