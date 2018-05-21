Ещё
Пей масло, чисти контакты: француз показал будни простых роботов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Пей масло, чисти контакты: француз показал будни простых роботов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Каким бы был мир, если бы роботы жили среди нас и отличить андроида от обычного человека было бы очень трудно? Французский фотограф и графический дизайнер Николя Бижо (Nicolas Bigot), известный в сети под ником Niko Photographisme, решил пофантазировать на эту тему.
В своем гиперреалистичном фотопроекте «Робот по соседству» Николя демонстрирует забавные и сюрреалистичные портреты андроидов. Они подзаряжаются, пьют машинное масло, занимаются своими повседневными делами… Реалистично до жути.
Источник: Nicolas Bigot Facebook
Живущий сейчас во французском городе Плёмёр-Боду цифровой художник Николя Бижо использует для создания своих работ камеру Nikon D7200 и графические редакторы Adobe Photoshop и Lightroom.
«Мы живем в мире образов. И в реальной жизни, и в цифровом мире. Мы играем роли, отыгрываем разных персонажей. Но внешность так часто обманчива», — говорит Николя.
Bigpicture.ru: последние новости
«Это не порно»: блог с великолепной коллекцией винтажных фотографий знаменитостей «Лестница мертвецов» в австрийском концлагере Маутхаузен Антиобложки для книг, от которых у пассажиров метро отвисли челюсти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е79
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Как погиб «вождь краснокожих»24
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение