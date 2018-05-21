Себастиан Стэн в фотосессии для майского L’Officiel Hommes

Если вам не хватило Баки Барнса в «Мстителях: Война бесконечности», новый, майский выпуск L’Officiel Hommes Thailand берется это исправить — звезда киновселенной Marvel снялся для издания в стильной фотосессии.

Кадры фотосета:

попкорнnews