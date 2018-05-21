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Большой отчетный концерт собрал все коллективы центра «Северное Чертаново»
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Большой отчетный концерт собрал все коллективы центра «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 59 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Большой отчетный концерт прошел в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в пятницу, 18 мая.
На сцене учреждения собрались все коллективы МКЦ. В программу вошли 22 номера и вставки в форме видеороликов и стихотворений.
— Все было на высоте! Было много разноплановых номеров: брейкинг, бальные танцы, вокал, индийский, арабский, современный танец… Преподаватели подготовили много сюрпризов: они лично выступили перед зрителями. Руководитель студии «8осьмерка» Анастасия Шумкова зажгла на сцене: она молодец, — поделилась впечатлениями PR-менеджер центра «Северное Чертаново» Юлия Филиппова. — У нас был аншлаг: все места были заняты, пришло очень много людей. Я впервые присутствовала на итоговом мероприятии, поэтому для меня некоторые выступления были новыми и оставили только яркие, положительные эмоции.
На этой неделе в учреждении пройдет еще одно отчетное мероприятие. Итоги за год 22 мая представит студия спортивного бального танца «Лотос». Начало в 19:00. Подробности на сайте МКЦ «Северное Чертаново».
Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/21/41122/
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