Большой отчетный концерт собрал все коллективы центра «Северное Чертаново»

Большой отчетный концерт прошел в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в пятницу, 18 мая.

На сцене учреждения собрались все коллективы МКЦ. В программу вошли 22 номера и вставки в форме видеороликов и стихотворений.

— Все было на высоте! Было много разноплановых номеров: брейкинг, бальные танцы, вокал, индийский, арабский, современный танец… Преподаватели подготовили много сюрпризов: они лично выступили перед зрителями. Руководитель студии «8осьмерка» Анастасия Шумкова зажгла на сцене: она молодец, — поделилась впечатлениями PR-менеджер центра «Северное Чертаново» Юлия Филиппова. — У нас был аншлаг: все места были заняты, пришло очень много людей. Я впервые присутствовала на итоговом мероприятии, поэтому для меня некоторые выступления были новыми и оставили только яркие, положительные эмоции.

На этой неделе в учреждении пройдет еще одно отчетное мероприятие. Итоги за год 22 мая представит студия спортивного бального танца «Лотос». Начало в 19:00. Подробности на сайте МКЦ «Северное Чертаново».

Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/21/41122/