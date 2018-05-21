В центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков прозвучали военные песни

Отчетный концерт творческих коллективов кружка «Радуга талантов» молодежного центра «Галерис» состоялся в Текстильщиках на минувшей неделе. Об этом сообщили в администрации спортивно-досугового учреждения.

— Учащиеся и педагоги молодежного центра посвятили этот концерт 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Были исполнены хореографические номера и песни военных лет, — добавил сотрудник центра.

Напомним, что молодежный центр «Галерис» находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 15. (мю)