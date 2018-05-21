Детские меню в регионах составят с учётом культурных особенностей

Государство установит минимальные нормы и правила обеспечения детей питанием, а региональные и местные власти уточнят их в зависимости от своих возможностей и особенностей, в том числе национальных и культурных.

Соответственные предложения вошли в проект закона «О детском питании», который Совет Федерации планирует внести в Госдуму до конца весенней сессии, отметил глава Комитета палаты регионов по природопользованию и аграрно-продовольственной политике Михаил Щетинин

В законопроекте предусмотрено в том числе нормирование обеспечения детским питанием. Минимальные объёмы конкретных продуктов, которые положены каждому ребёнку, будут устанавливаться на федеральном уровне. В свою очередь, у региона и муниципалитета будет право уточнять нормативы, но в объёме не меньше, чем общефедеральные показатели.

При организации детского питания субъекты Федерации будут учитывать национальные и местные социально-экономические и культурные особенности, отметила замдиректора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Ирина Федина.

Проект, предложенный Советом Федерации и доработанный Минсельхозом, представили на обсуждение на третьем заседании рабочей группы по правовому регулированию в области производства и оборота продуктов детского питания в России.