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Детские меню в регионах составят с учётом культурных особенностей
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Детские меню в регионах составят с учётом культурных особенностей 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Государство установит минимальные нормы и правила обеспечения детей питанием, а региональные и местные власти уточнят их в зависимости от своих возможностей и особенностей, в том числе национальных и культурных.
Соответственные предложения вошли в проект закона «О детском питании», который Совет Федерации планирует внести в Госдуму до конца весенней сессии, отметил глава Комитета палаты регионов по природопользованию и аграрно-продовольственной политике Михаил Щетинин.
В законопроекте предусмотрено в том числе нормирование обеспечения детским питанием. Минимальные объёмы конкретных продуктов, которые положены каждому ребёнку, будут устанавливаться на федеральном уровне. В свою очередь, у региона и муниципалитета будет право уточнять нормативы, но в объёме не меньше, чем общефедеральные показатели.
При организации детского питания субъекты Федерации будут учитывать национальные и местные социально-экономические и культурные особенности, отметила замдиректора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Ирина Федина.
Проект, предложенный Советом Федерации и доработанный Минсельхозом, представили на обсуждение на третьем заседании рабочей группы по правовому регулированию в области производства и оборота продуктов детского питания в России.
На данном этапе проект документа, который предусматривает также поддержку производства детского питания и его сертификацию, проходит обсуждение и по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко должен быть внесён в Госдуму до конца весенней сессии.
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