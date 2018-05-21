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Телеведущий Баженов встретится с гостями фестиваля «Рыбная неделя» в Москве 24 мая
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Телеведущий Баженов встретится с гостями фестиваля «Рыбная неделя» в Москве 24 мая 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках фестиваля «Рыбная неделя» на Тверской площади в столице 24 мая с лекцией выступит телеведущий Тимофей Баженов, который расскажет о рыбалке, об экспериментах натуралистов и поделится удивительными фактами, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Рыбная неделя» в Москве — это не только незабываемая гастрономическая программа, но и захватывающий экскурс в мир путешествий и дикой природы. 24 мая на Тверской площади перед гостями фестиваля выступит с лекцией Тимофей Баженов — известный зоолог, автор и ведущий программ на телеканале «Моя планета», — говорится в сообщении.
Встреча пройдет в 19:00 в павильоне «Гостиная».
«Тимофей известен как специалист по выживанию и герой потрясающих видеороликов об экстремальных путешествиях. Рассказывая зрителям о чудесах природы, он и забирался в кратер действующего вулкана, и фильтровал воду с помощью ужа, и спасался от пираний! А в рамках своего нового проекта «Дикарь» ведущий объедет всю Россию «дикарем», попутно создавая видеоучебник по выживанию в любых ситуациях», — добавляется в сообщении.
На фестивальной лекции Баженов расскажет гостям о рыбалке и многообразии видов российской рыбы, поделится удивительными фактами — о рекордах, аномалиях, загадках нашей планеты. Участников встречи ждут истории о захватывающих приключениях и невероятных экспериментах натуралистов.
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.
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