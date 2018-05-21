Курян приглашают отпраздновать Троицу

27 мая Центр народного творчества «Русь» ждёт всех курян на городской праздник «Троица», который ещё называется «Зелёные святки»

Зелёные святки — традиционный праздник славян. Он символизирует собой начало лета, прославление процветающей природы.

Программа мероприятия основана на традиционной культуре славянского народа. Гостей ждёт масштабный праздник с элементами фольклора, концертные номера художественной самодеятельности, русские народные игры, а также выставка изделий народных промыслов «Русь мастеровая».

Начало мероприятия в 14.00. Оно пройдёт на Ермошкином озере. Справки по телефону 37-06-56.