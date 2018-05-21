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Курян приглашают отпраздновать Троицу
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Курян приглашают отпраздновать Троицу 

Курские известия 33 минуты назад
Фото: Курские известия
27 мая Центр народного творчества «Русь» ждёт всех курян на городской праздник «Троица», который ещё называется «Зелёные святки»
Зелёные святки — традиционный праздник славян. Он символизирует собой начало лета, прославление процветающей природы.
Программа мероприятия основана на традиционной культуре славянского народа. Гостей ждёт масштабный праздник с элементами фольклора, концертные номера художественной самодеятельности, русские народные игры, а также выставка изделий народных промыслов «Русь мастеровая».
Начало мероприятия в 14.00. Оно пройдёт на Ермошкином озере. Справки по телефону 37-06-56.
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