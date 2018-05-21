Мама Африка

25 мая бар Strelka объявляет открытие лета. По традиции, вечеринка должна быть громкой, многолюдной и тематической. На этот раз все вертится вокруг афрофутуризма. Если вы еще не знакомы с этим явлением, то читайте дальше. Гарантируем: интересно.

Термин «афрофутуризм» появился в 1993 году благодаря Марку Дери и его эссе Black to the Future (отсылка к фильмам «Назад в будущее») — в нем он размышлял над творчеством писателей-фантастов, затронувших веяние, которое зародилось в культуре куда раньше, а именно в 1950-х. Афрофутуризм — эстетика, выросшая из переосмысления научной фантастики на лад темнокожих людей и вылившаяся в отдельное направление, как художественное, так и философское. Ему свойственны упор на африканскую культуру, одновременная боязнь технологий и вера в то, что они когда-нибудь сделают их прародину Африку великой. ​

Одной из икон афрофутуризма считается Sun Ra — джазовый композитор, известный своей экспериментальной музыкой и «космической» философией, которая наглядно демонстрировалась его костюмами. А основанный им коллектив Sun Ra Arkestra станет хэдлайнером вечера в Strelka.

Первый представитель афрофутуризма в мейнстримовом кино — Т’Чалла, больше известный как Черная пантера. Фильм прошел в кинотеатрах в начале этой весны и стал не только важной вехой в афрофутуризме, но и побудил новую волну интереса к теме. Несколько саундтреков к ленте написал Кендрик Ламар , в клипе на один из них All The Stars можно четко разглядеть черты афрофутуризма.

К другим музыкантам, которые обращались к теме афрофутуризма в своем творчестве, относятся Parliament-Funkadelic, Afrika Bambaataa, Жанель Монэ, Соланж, Эрика Баду, Бейонсе, SBTRKT, Shabazz Palaces и Flying Lotus. Поэтому включаем на полную громкость их песни и готовимся к одной из самых горячих вечеринок уже уходящей весны!

Подготовили: ЕКАТЕРИНА ПОКЛАД, АНГЕЛИНА БЕЛОКОНЬ