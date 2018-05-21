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Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Форвард» отметил юбилей
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Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Форвард» отметил юбилей 

АиФ Адыгея 31 минуту назад
Фото: АиФ Адыгея
Свое 30-летие муниципальный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Форвард» отметил большим концертом на сцене большого зала Государственной филармонии РА.
Поздравить коллектив с этой замечательной датой пришли представители власти, выпускники ансамбля, родители танцоров и, конечно, многочисленные поклонники «Форварда».
Праздник послужил поводом вспомнить историю коллектива и порадоваться новым успехам. На протяжении тридцати лет руководителями ансамбля являются супруги Ядовы — Раиса Хизировна (мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РА) и Валерий Владимирович (президент общественной организации Федерации танцевального спорта Республики Адыгея, заслуженный работник культуры РА). Ансамбль неоднократно становился лауреатом и дипломантом различных городских, краевых фестивалей и конкурсов хореографических искусств, рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
«Форвард» представлял Адыгею на детских Олимпийских Играх Кубани в г. Анапе, где занял почетное 3 место. В 2004 году в составе российской делегации ансамбль «Форвард» становится лауреатом международного фестиваля хореографического искусства в Греции, успешно выступает на других престижных творческих форумах. Одно из ярких творческих достижений коллектива — гран-при Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств».
С 2009 года ансамбль, принимающий самое активное участие в жизни города, становится муниципальным коллективом. С этого времени и по сегодняшний день в его состав входят: народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Форвард» — старшая группа, образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Форвард» — младшая группа и ансамбль современного танца «ALEX».
В юбилейный вечер все они представили свои яркие танцевальные композиции на главной сцене республики
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