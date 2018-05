Мундиаль под музыку: гимны чемпионатов мира

Официальном гимном чемпионата мира по футболу в России будет песня «Colors» в исполнении американского певца Джейсона Деруло . Композиция отражает общие ценности футбольного турнира: единство, разнообразие, оптимизм. Певец призывает гордится своей страной и радоваться тому, что вы представляете именно свою страну без привязки к цвету кожи и расе.

А русскоязычную версию этой песни исполнит Баста.

Кроме того, помимо официальных гимнов, мировые звезды эстрады в преддверии чемпионатов записывают треки, которым потом, как показывает практика, присваивается также титул гимна. Зачастую композиции, не утвержденные Международной федерацией футбольных ассоциаций, становятся популярнее официальных композиций.

Так, на прошлой неделе уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала клип в преддверии чемпионата мира в России. Песню под названием United by Love она исполнила на трёх языках: русском, английском и испанском. Участие в создании композиции принимали продюсеры Этторе Гренчи и Диего Кордоба.

Так что, пока тяжело однозначно сказать, какая композиция громыхнет в России. News.ru вспоминает другие гимны чемпионатов мира.

Если говорить об официальных гимнах, то ФИФА впервые одобрила его в 1987 году. До чемпионата в Аргентине были только музыкальные сопровождения.

Зажигательную композицию для ЧМ-1962 года записала чилийская группа Los Ramblers под названием «El Rock del Mundial».

Не менее зажигательная композиция была у английского мундиаля в 1966 года. Лонни Донеган в те годы был главной звездой британской эстрады, а его композиция «World Cup Willie» оказалась посвящена талисману ЧМ льву Вилли.

Мексиканская группу Los Hermanos Zavala для домашнего чемпионата 1970 года записала зажигательный трек «Futbol Mexico 70».

В отличие от первых трех гимнов исполнителем ЧМ-1974 года в Германии стала полячка Марила Родович с песней «Futbol», исполненной в том числе и на русском.

Вот уже официально подтвержденный гимн. В 1978 году в Аргентине автором музыки стал знаменитый Энио Морриконе. Исполнил композицию «Anthem» Симфонический оркестра Буенос-Айреса.

Через четыре года в Испании великий оперный певец Пласито Доминко исполнил композицию «Mundial ’82».

У чемпионата 1988 года в Мексике было уж три композиции. Но мы решили остановится на самой яркой и зажигательной, по нашему мнению. «Hot Hot Hot» в исполнении Arrow.

Гимн ЧМ-1990 года в Италии исполнили Эдоардо Беннато и Джанна Наннини с песней Un’estate italiana.

Американский чемпионат 1994 года обзавелся сразу двумя хитами. Легендарная композиция группы Queen «We are the champions»…

… и трек «Gloryland» в исполнении Sounds of Blackness, которая в отличие от Фрэди Меркури (запись была поднята из архива), писалась специально для чемпионата.

Юссу Ндура и Акселль Ред написали официальный гимн для ЧМ-1998 года во Франции «La Cour des Grands (Do You Mind If I Play)».

Однако запоминающейся, а в последствии и хитом, стала композиция «La Copa de la Vida» (The Cup of Life) в исполнении Рики Мартина

Проходивший чемпионата мира 2002 года в двух странах Японии и Южной Кореи отметился четырьмя композициями, но бомбанула ярче всех «Boom!» в исполнении Anastacia.

Официальный же гимн написал греческий музыкант Vangelis.

Гимн ЧМ-2006 в Германии был не столько яркий, поэтому не врезался в память. Песня «Zeit dass sich was dreht (Celebrate The Day)» в исполнении Герберта Гронемайера, Амаду и Мариам.

Почему-то больше с ЧМ ассоциировалась песня Шакиры «Hips Don’t Lie», ставшей рекордсменом по прослушиванию в фан-зонах.

Ну и у кого еще свеж в памяти ЧМ-2010, то знаменитая песня все той же Шакиры «Waka Waka» стала вполне официальной песней южно-африканского чемпионата. После турнира она лидировала во всех мировых музыкальных чартах.

Официальным же гимном была «Sign of a Victory», которую исполнил R. Kelly вместе с южноафриканским церковным хором. Скучновато!

Последний ЧМ-2014 в Бразилии отметился несколькими композициями, и все они достойны называться официальным гимном ЧМ. Однако главную песня исполнил певец сомалийско-канадского происхождение K’naan с песней «Waving Flag»

Также была композиция Карлоса Сантаны «Dar um Jeito (We Will Find a Way)».

Ну, а, болельщикам по душе пришлась композиция Шакиры, которая стала постоянной в трек-листах событий под эгидой ФИФА. «La La La» совместно с Карлиньосом Брауном.