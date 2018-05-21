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Парижский дотворк: этот мастер делает по-настоящему гипнотизирующие татуировки
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Парижский дотворк: этот мастер делает по-настоящему гипнотизирующие татуировки 

PlayboyRussia.com 20 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Парижский тату-мастер под ником Lewisink уже не первый год поражает интернет-сообщество виртуозными узорами, которыми разрисовывает тела своих клиентов.
Работы художника обладают максимально точными геометрическими формами, которые порой покрывают все тело его заказчиков.
Здесь и далее фото @lewisink
Например, чтобы сделать эту татуировку от начала до конца Lewisink потребовалось полтора года, что составило в общей сложности 180 часов. Однако не все его клиенты забиваются от головы до пят. В основном работы мастера носят эпизодический характер, и он справляется с ними гораздо быстрее.
Последним его клиентом был парень по имени Ахад из Бахрейна, и он захотел забить только спину. Чтобы справиться с этим заданием художнику потребовалось всего четыре дня или 20 часов в целом.
Не менее эффектно выглядит сам процесс нанесения рисунка на тело клиента.
Публикация от Lewisink (@lewisink) 16 Май 2018 в 10:53 PDT  Создавать такие гипнотические рисунки Lewisink начал в 14 лет. Еще тогда художник определился со своим стилем и начал усердно работать над его совершенствованием. На данный момент у 27-летнего тату-мастера 211 тыс. подписчиков и порядка 15-20 клиентов в год.
Публикация от Lewisink (@lewisink) 17 Апр 2018 в 9:36 PDT  Некоторые свои работы Lewisink превращает в настоящие оптические иллюзии.
Публикация от Lewisink (@lewisink) 19 Мар 2018 в 11:11 PDT  Публикация от Lewisink (@lewisink) 22 Мар 2018 в 12:35 PDT  Thank you @plotagraph for animating my work, I love it! Go check out this app, you can animate any still images you want in order to create mesmerizing and trippy stuff. #Tattoo #Blackwork #Dotwork #Geometry #Paris #Lewisink #BlackSymmetry
Публикация от Lewisink (@lewisink) 18 Мар 2018 в 9:09 PDT  Публикация от Lewisink (@lewisink) 17 Дек 2017 в 9:56 PST  Публикация от Lewisink (@lewisink) 7 Ноя 2017 в 9:27 PST  Публикация от Lewisink (@lewisink) 30 Май 2017 в 8:04 PDT  Публикация от Lewisink (@lewisink) 31 Май 2016 в 11:38 PDT  Публикация от Lewisink (@lewisink) 6 Сен 2015 в 11:46 PDT  Ранее мы рассказывали о татуировщике, который рисует в стиле наивного минимализма. Также мы писали о девушке, которая поменяла имя сыну из-за ошибки в татуировке.
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