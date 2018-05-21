Профилактическое мероприятие Мы одно целое, мы одна страна! прошло в Вороновском

Фото: Молодежная палата

Профилактическое мероприятие «Мы одно целое, мы одна страна!» прошло 20 маяв поселение Вороновское. Встреча была подготовлена Молодежной палатой поселения.

Участники мероприятия увидели представление национальных костюмов и посетили выставку Меружана Мхеян, который рассказал о своих работах.

Кроме того, в рамках встречи состоялась дискуссия на тему межнациональных отношений в подростковой среде.

Подобное мероприятие планируется провести ко Дню народного единства, отметили на официальном сайте Молодежной палаты поселения Вороновское в социальных сетях.