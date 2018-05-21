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Профилактическое мероприятие Мы одно целое, мы одна страна! прошло в Вороновском
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Профилактическое мероприятие Мы одно целое, мы одна страна! прошло в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 11 минут назад
Фото: Молодежная палата
Профилактическое мероприятие «Мы одно целое, мы одна страна!» прошло 20 маяв поселение Вороновское. Встреча была подготовлена Молодежной палатой поселения.
Участники мероприятия увидели представление национальных костюмов и посетили выставку Меружана Мхеян, который рассказал о своих работах.
Кроме того, в рамках встречи состоялась дискуссия на тему межнациональных отношений в подростковой среде.
Подобное мероприятие планируется провести ко Дню народного единства, отметили на официальном сайте Молодежной палаты поселения Вороновское в социальных сетях.
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