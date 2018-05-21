Первоклашки из Некрасовки побывали в Музее ратной истории Москвы

В пятницу, 18 мая, 1 «Л» класс школы № 2089 района Некрасовка побывал на экскурсии в Музее ратной истории Москвы.

— Ребят встретил молодой лейтенант и зачислил всех в ряды Красной армии. Все направились в настоящий блиндаж, где и развернулись события. Новоиспеченные бойцы рассмотрели фотографии времен войны, ознакомились с разными видами оружия. Дети не только узнали, что такое магазин, сухарница, патрон, газлит, саперная лопатка, но и увидели все эти вещи, подержали в руках. Дети стали участниками необычной викторины, завели патефон, послушали пластинки и даже нарисовали плакаты наглядной агитации, — рассказал представитель учреждения.

По его словам, несмотря на дождливую погоду, ребята оказались довольны прошедшей экскурсией. (вт)