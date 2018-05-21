Ещё
Первоклашки из Некрасовки побывали в Музее ратной истории Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Первоклашки из Некрасовки побывали в Музее ратной истории Москвы 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В пятницу, 18 мая, 1 «Л» класс школы № 2089 района Некрасовка побывал на экскурсии в Музее ратной истории Москвы.
— Ребят встретил молодой лейтенант и зачислил всех в ряды Красной армии. Все направились в настоящий блиндаж, где и развернулись события. Новоиспеченные бойцы рассмотрели фотографии времен войны, ознакомились с разными видами оружия. Дети не только узнали, что такое магазин, сухарница, патрон, газлит, саперная лопатка, но и увидели все эти вещи, подержали в руках. Дети стали участниками необычной викторины, завели патефон, послушали пластинки и даже нарисовали плакаты наглядной агитации, — рассказал представитель учреждения.
По его словам, несмотря на дождливую погоду, ребята оказались довольны прошедшей экскурсией. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Коллективы Дома культуры «Заречье» получили престижные награды В Москве пройдет День славянской письменности и культуры 24 мая 2018 года Жителей ЮВАО научат делать цветы из фетра и народные куклы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
За что Демьяненко ненавидел Шурика7
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение