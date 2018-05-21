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Коллективы Дома культуры «Заречье» получили престижные награды
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Коллективы Дома культуры «Заречье» получили престижные награды 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Коллективы Дома культуры «Заречье» отличились на Международных и Всероссийских фестивалях и конкурсах. Об этом говорится на сайте культурного учреждения.
«Творческую копилку достижений пополнили студия ораторского искусства и самопрезентации «Дебют», коллективы эстрадного танца «Эстем» и «Шарм», театрального коллектива «Маска», — сказано в материале.
Администрация «Заречья» поблагодарила руководителей и участников коллективов за отличные успехи, а также выразила особую признательность родительским комитетам за достойную организацию и работу. (вт)
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