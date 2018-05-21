Коллективы Дома культуры «Заречье» получили престижные награды

Коллективы Дома культуры «Заречье» отличились на Международных и Всероссийских фестивалях и конкурсах. Об этом говорится на сайте культурного учреждения.

«Творческую копилку достижений пополнили студия ораторского искусства и самопрезентации «Дебют», коллективы эстрадного танца «Эстем» и «Шарм», театрального коллектива «Маска», — сказано в материале.

Администрация «Заречья» поблагодарила руководителей и участников коллективов за отличные успехи, а также выразила особую признательность родительским комитетам за достойную организацию и работу. (вт)