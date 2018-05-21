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День славянской письменности и культуры пройдет в Псковской области
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День славянской письменности и культуры пройдет в Псковской области 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
В День славянской письменности и культуры в Псковской области пройдет традиционный хоровой праздник, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
24 мая в Зеленом театре города Пскова состоится традиционный хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этом году праздник будет посвящен теме дружбы.
В концерте примет участие сводный хор, в составе которого выступят хоровые коллективы псковских общеобразовательных школ № № 2, 5, 9, 11, 13, 18, 23, Псковского педагогического комплекса, Лицея экономики и предпринимательства № 10, Гуманитарного лицея, Тямшанской школы Псковского района, Свято-Тихоновской православной гимназии, гимназии города Опочки, а также хоры Дома детского творчества, детских музыкальных школ и школы искусств Пскова, детской школы искусств Порхова. В празднике также примут участие академическая капелла ПсковГУ, академический хор и ансамбль русской песни «Очелье» областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
Репертуар хорового праздника очень разнообразный. На концерте прозвучат народные песни, песни XX века, музыка из популярных кинофильмов, детские песни Владимира Шаинского, Александры Пахмутовой, Лоры Квинт и других композиторов. Песни в исполнении юных артистов будут сопровождаться тематическим видеорядом на большом светодиодном экране.
В концерте также примут участие хореографические коллективы: театр танца «Русские узоры», ансамбль «Радость», спортивный клуб «Бригантина», а также себежский ансамбль «Маленькая компания».
Организаторами мероприятия выступают Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества при содействии Государственного комитета Псковской области по культуре, Государственного управления образования Псковской области и Администрации города Пскова.
Напомним, Псковская земля является родиной хорового фестиваля. В мае 1911 года здесь прошел первый в России певческий праздник, а спустя сто лет, в мае 2011 года, традиция была восстановлена. 24 мая 2018 года, в День славянской письменности и культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации праздничные мероприятия пройдут во всех регионах нашей страны.
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