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Эмилия Кларк рассказала, чем займется после «Игры престолов»
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Эмилия Кларк рассказала, чем займется после «Игры престолов» 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Дейенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, Неопалимая, Королева Андалов, Кхалиси Великого Травяного Моря, Матерь Драконов… Все эти титулы останутся для Эмилии Кларк далеко позади, когда съемки в «Игре престолов» подойдут к концу. В интервью австралийскому изданию The Sydney Morning Herald 31-летняя актриса рассказала, что после десяти лет работы в проекте все, чего ей хочется, — это наконец расслабиться и выдохнуть.
«Перевоплощение в Дейенерис — это самый большой подарок, который я получила как актриса. Она стала настолько полноценной частью меня, что я немного встревожена окончанием сериала… Это как будто покидать родной дом. Но, ради всего святого, теперь я надеюсь поучаствовать в чем-то менее масштабном и эпичном. Я отдала этому проекту десять лет своей жизни! Он прекрасен. Я люблю его и всегда буду по нему скучать. Но думаю, никто меня не осудит, если я позволю себе сняться в парочке легких комедий. Думаете, я случайно в блондинку перекрасилась?» — пошутила Эмилия.
Кстати, отец девушки, который был звукорежиссером в театре, не сразу поддержал страсть дочери к сцене. «Мне кажется, он заранее морально готовился к тому, что я стану безработной неудачницей, и мама тоже, — со смехом рассказала Кларк. — Когда я сообщила отцу, что планирую стать актрисой, он дал мне чудесный совет. „Помни, дочка, чтобы быть успешной, тебе нужно выучить наизусть всего одну реплику: „Хотите добавить к своему заказу порцию картошки фри?““
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