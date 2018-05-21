«Аигел» выступят в Порту «Севкабель» в рамках Urban Culture Festival

В пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове 7 и 8 июля пройдет новый сезон Urban Culture Festival. Площадку разобьют на несколько тематических зон: Urban Sport со скейтбордингом и баскетболом, Urban Wear с коллекциями кроссовок и локальных стрит-марок, Urban Battle с состязаниями рэпперов и Urban Spray Art — с большой командой граффити-художников.

На фестивале выступят номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Аигел», IC3PEAK, RSAC, GSPD, Cream Soda, Бакей и другие музыканты. Полный лайнап организаторы объявят позднее.

В зоне «Urban Art Spray» художнки создадут большую граффити-композицию и сразятся в граффити-баттлах. Также в программе фестиваля разные конкурсы, в том числе конкурс «Urban Dance», воркшопы, мастер-классы и многое другое.

Билеты стоят по 500 и 900 рублей, приобрести их можно здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.