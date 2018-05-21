Редакция «Комсомолки» в Старом Петровско-Разумовском устроила день открытых дверей 

В рамках акции «Ночь в музее» сотрудники «Комсомольской правды», редакция которой расположена в Старом Петровско-Разумовском проезде, провели для своих читателей день открытых дверей. Об этом говорится на официальном сайте издания.
«Гости узнали, как делаются новости, как уходят в печать полосы газеты и как в прямом эфире работает радиостанция «Комсомолки». Также гостей пригласили в музей «Комсомольской правды», где хранятся, в том числе, первые полосы с новостями о полете в космос Юрия Гагарина, путче 1991 года, раритетные фотографии и другие артефакты, связанные с более чем 90-летней историей редакции», − поясняется в сообщении.
Адрес редакции: Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1. (мю)