Ещё
Редакция «Комсомолки» в Старом Петровско-Разумовском устроила день открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Редакция «Комсомолки» в Старом Петровско-Разумовском устроила день открытых дверей 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В рамках акции «Ночь в музее» сотрудники «Комсомольской правды», редакция которой расположена в Старом Петровско-Разумовском проезде, провели для своих читателей день открытых дверей. Об этом говорится на официальном сайте издания.
«Гости узнали, как делаются новости, как уходят в печать полосы газеты и как в прямом эфире работает радиостанция «Комсомолки». Также гостей пригласили в музей «Комсомольской правды», где хранятся, в том числе, первые полосы с новостями о полете в космос Юрия Гагарина, путче 1991 года, раритетные фотографии и другие артефакты, связанные с более чем 90-летней историей редакции», − поясняется в сообщении.
Адрес редакции: Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
В библиотеке на 1-й Хуторской отметят День семей В 1-м Боткинском устроят психологические тренинги Спектакль-перформанс покажут в Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
За что Демьяненко ненавидел Шурика7
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение