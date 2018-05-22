Мурманская область отметит 80-летие большим концертом с участием звезд

МУРМАНСК, 22 мая — РИА Новости . Кульминацией празднования 80-летия Мурманской области в ближайшее воскресенье станет большой концерт с участием лучших творческих коллективов в областном центре, ожидается, что его посетят около 10 тысяч зрителей, сообщил председатель регионального комитета по культуре Сергей Ершов

В разных городах региона уже прошло множество мероприятий в честь юбилея области. Так, в марте в художественном музее открылась выставка из фондового собрания Русского музея «Три великих портретиста», в апреле и мае состоялись концерты Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Кульминационные события программы празднования состоятся в Мурманске уже на этой неделе: в воскресенье на центральном стадионе Мурманска пройдет театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!», в областном краеведческом музее откроется выставка «Мурманская область: история и современность».

"Стадион рассчитан на 5 тысяч зрителей, но мы предполагаем, что на концерте соберется не менее 10 тысяч человек, по крайней мере, так было в 2013 году. Концертная программа включает в себя выступления творческих представителей 15 городских округов и муниципальных районов, в которых задействовано около 2 тысяч участников", — сказал Ершов на пресс-конференции.

Перед началом театрализованного концерта на Центральном стадионе профсоюзов пройдет выступление сводного духового оркестра Мурманской области, в состав которого войдут около 120 человек. Одновременно на верхней площадке стадиона будет организована ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, к участию приглашены более 100 заполярных ремесленников и мастеров.

"Кульминационной частью концерта станет выступление популярных исполнителей российской эстрады: рок-музыканта Александра Маршала и наших земляков — братьев Шумковых (дуэт «Сool on»)", — добавил председатель комитета.

Как отметили в правительстве региона, до конца года состоится еще много интересных культурных событий, из них наиболее значимые: гастроли Московского академического театра им. В. Маяковского, XII региональная художественная выставка «Российский Север», открытие Регионального информационно-просветительского центра «Кольский Север» в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке и другие.

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