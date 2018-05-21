Танцевальный БАТТЛ «КОМПОТ» по номинациям Stripdance и HighHeels прошел в Костроме (18+)

Танцевальная студия «CHERRY DANCE» и организатор событий Анна Агурейкина создали крутой проект— баттл между костромичками и ярославнами.

Баттлы невероятно популярны в Москве и Санкт-Петербурге. В нашем городе не так часто можно встретить это явление. Студия танца «CHERRY DANCE» решила исправить ситуацию и провести очень яркое и смелое мероприятие. Собрать на танцполе участниц из разных городов и провести между ними танцевальный поединок на выбывание.

«Целью мероприятия было развитие и популяризация каблучных танцевальных направлений. У нас большой опыт участия в выездных мероприятиях такого формата.. И захотелось организовать что-то подобное и в родном городе. Это хорошая возможность и для развития и для опыта девушек, которые занимаются направлениями highheels и stripdаnce. И чтобы было еще интереснее, мы сделали это мероприятие в формате вечеринки, — рассказывает Ольга Лопатина , руководитель студии танца «CHERRY DANCE».

Судьи подобрались крайне профессиональные в вопросе танцев:

1. Александра Анисимова, руководитель танцевальной студии «Бисквит»

2. Илья Херувимов, руководитель школы танца «Свои люди»

3. Дарья Куцегуб, Организатор и идейная вдохновительница Фестиваля по клубным направлениям «FRENZY» (г. Ярославль). Руководитель студии танца «D», хореограф-постановщик арт-группы «LaKastrule» (ex-"DDS"). (г. Ярославль)

Первыми на импровизированную сцену вышли участницы в номинации highheels (непрофессионалы), т.е. девчонки занимаются этим направлением менее 2 лет.

2 место— Лина Богданова (Кострома)

1 место— Полина Маркус (Ярославль)

Номинацию high heels (профессионалы), также выиграла представительница города Ярославль

3 место-Ольга Новикова (Кострома)

2 место— Ульяна Конева (Кострома)

1 место— Анастасия Брайн (Ярославль)

К началу соревнований по stripdance уже было так жарко, что девчонкам оставалось лишь проявить все свое мастерство, поддержка зрителей им была обеспечена.

3 место — Екатерина Холодкова (Кострома)

1 место— Анастасия Скворцова (Кострома)

Выбрать победительницу было настолько сложно, что жюри несколько раз вызывали на танцпол претенденток на 1 место.

Команда DZEN Family поддержала проект, яркие и дерзкие рэп-артисты Джевил, Джерин и По2л, MacDag качнули зал.

Музыку для танцев подбирали Вадим Большов и Валерий Лопатин.

K1NEWS.RU выступил информационным партнером баттла.

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