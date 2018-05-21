Как создавали сериал «Сиделка»: видеорепортаж со съемочной площадки 

Главную героиню проекта — учительницу Катю Кирсанову в исполнении Александры Власовой — уволили из школы без особых на то причин. Но тут же девушка получила очень заманчивое предложение: устроиться сиделкой в богатый дом, приглядывать за больным главой семейства и получать за непыльную работу кругленькую сумму. Что ждет в чужом доме обаятельную Катю и правда ли находящийся на грани жизни и смерти предприниматель Анатолий Шубин (Юрий Беляев) так уж сильно болен? Не будем раскрывать секреты — тайное станет явным уже в первых сериях — переместимся лучше на главное место действий.
Роскошный особняк — основная декорация «Сиделки». Где же еще могут обитать родственники богача? Впрочем, «декорации» — не совсем верное слово, ведь создавали ленту не в съемочных павильонах, а в стенах настоящего загородного дома. В двухэтажном здании темного кирпича с резной крышей вполне комфортно уместились его обитатели — и реальные (хозяева, сдавшие дом в аренду проекту), и сериальные — уже знакомые нам Шубин и компания. Вокруг особняка находятся домики поменьше, превратившиеся на время работы в гримерки главных героев, а также небольшой пруд, гаражи, просторная зеленая поляна и оранжерея — здесь снимают сцену с участием Регины Мянник и Сергея Жигунова. А для Александры Власовой рабочий день уже закончен — актриса с удовольствием общается с журналистами, прячась от дождя под зонтом.
«У меня было довольно много ролей. Но Катя мне максимально близка по духу, по манере себя вести, выкручиваться из ситуаций, по доброте, по хорошей честности и строгости. Я реально кайфую на площадке, — рассказывает брюнетка о своей героине. И делится впечатлением о работе с Сергеем Жигуновым. — Опыт работы с актерами его уровня у меня есть. Я играла с Ольгой Прокофьевой — она нереально крутая! И конечно, поначалу, когда встречаешь таких актеров, замираешь: «Я видела их в телике! Они настоящие! Знала бы пять лет назад, что я буду с ними работать!» А потом выдыхаешь и смотришь уже спокойно». Окружают положительную героиню не самые простые и порой приятные персонажи. Супруга Шубина Ольга (Регина Мянник) — красивая, но холодная женщина; его сын Игорь (Денис Нурулин) прожигает жизнь и не проявляет интерес к судьбе отца, дочь Вика (Наталья Балясова) занята созданием имиджа крутой бунтаркой. А лучший друг Клишин (Сергей Жигунов) болезненно влюблен в Ольгу — словом, у всех скелеты в шкафу.
«Главный злодей» проекта Жигунов оправдать своего персонажа даже не пытается. «Мерзавец конченный. „Звездные войны“ видели? Если надеть на меня этот черный горшок, получится герой в моем стиле», — смеется артист. Говорить о съемках серьезно актер отказывается и постоянно шутит, то предлагая постричь режиссера Станислава Назирова, то припоминая партнерше Мянник совместные дубли после плотного обеда с чесноком. Сама Регина рассуждает о сценарии куда серьезнее: «Мне интересно наблюдать и за персонажем Кати, и за моим, и за персонажем Клишина. Всегда любопытно смотреть на героев, которые стоят перед выбором и совершают поступки. Если это Снегурочка, всегда такая прелестная и прекрасная, и жизнь ее течет как в сказке — я зеваю. Куда интереснее слом, который происходит, когда человек поднимается с колен или, наоборот, опускается на дно». Сломов и запутанных судеб в сериале достаточно. Как и динамичных сцен вкупе с трюками — пусть безобидное название вас не смущает. Главным героям приходилось и прыгать в ледяную воду без дублеров, и кататься на крыше автомобиля, и работать на фоне взрывающейся фуры. Рисковать жизнью не пришлось Сергею Жигунову — артист, по собственным словам, только лишь мерз на площадке. И танцевал вальс, что тоже своего рода подвиг.
Кадры со съемок — в галерее Teleprogramma.pro «Сиделка»: кадры со съемокРегина Мянник (Ольга, жена Шубина) Сергей Жигунов (Клишин) Юрий Беляев (Анатолий Шубин) и Регина Мянник (Ольга) Илья Акинтьев (Андрей) Александра Власова (Катя Кирсанова) Денис Нурулин (Игорь, средний сын Шубина), Наталья Балясова (Вика, младшая дочь), Александр Давыдов (Владимир, старший сын) Артемий Падалка (Сережка) Место съемок сериала «Сиделка»