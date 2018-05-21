Полонез, вальс, полька и краковяк: в преддверии Пушинского бала северян научат историческим танцам

В Архангельске начнется подготовка к традиционному Пушкинскому балу. В преддверии этого события северяне смогут научиться искусству исторических танцев. В Гостиных дворах для всех желающих пройдут уроки по полонезу, вальсу, польке, кадрили, квик-степу и котильонам. Всего планируется провести четыре занятия, они стартуют 22 мая.

— Программа обещает быть насыщенной: различные танцы и игры, выступления артистов, мастер-классы по историческим танцам и рукоделию, бальная почта и выставки. Принять участие и быть гостем может каждый, — рассказала организатор Пушинского бала Елена Жильцова.

Бал пройдет 2 июня, обязателен дресс-код, за неопрятный или не соответствующий тематике вечера наряд могут и отказать в посещении мероприятия. Прекрасных дам ждут в бальных и вечерних платьях длиной «в пол», желателен стиль «модерн». Мужчин организаторы будут рады видеть во фраке или классическом костюме. Приветствуется парадный военный костюм.