BTS и Шон Мендес запишут совместный трек?

Совсем скоро состоится премия года! Оно пройдет в Лас-Вегасе. И, конечно, BTS немного волнуются перед этим событием. Недавно они дали эксклюзивное интервью, где рассказали о предстоящей работе и о своих мечтах. станет первой группой, которая выступит на. Сами парни прокомментировали это чувство, как «нереально крутое».

«Это может звучать как клише, но это действительно нереально», — рассказала во время интервью с E!.

Говоря о коллегах-музыкантах, намекнули на возможное сотрудничество с Шоном Мендес . «Мы встретились с ним в», — поделилась, добавив, что они «беседовали» о совместной работе.

«Может быть, когда-нибудь», — подразнила группа поклонников. «Если Шон любит это».

В дополнение к выступлению на церемонии награждения в воскресенье, напомним, что группа так же номинирована на премию Top на церемонии. Кстати, забрала награду на лейбле 2017 в мае прошлого года.