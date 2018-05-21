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BTS и Шон Мендес запишут совместный трек?
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BTS и Шон Мендес запишут совместный трек? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Совсем скоро состоится премия года! Оно пройдет в Лас-Вегасе. И, конечно, BTS немного волнуются перед этим событием. Недавно они дали эксклюзивное интервью, где рассказали о предстоящей работе и о своих мечтах. станет первой группой, которая выступит на. Сами парни прокомментировали это чувство, как «нереально крутое».
«Это может звучать как клише, но это действительно нереально», — рассказала во время интервью с E!.
Говоря о коллегах-музыкантах, намекнули на возможное сотрудничество с Шоном Мендес. «Мы встретились с ним в», — поделилась, добавив, что они «беседовали» о совместной работе.
«Может быть, когда-нибудь», — подразнила группа поклонников. «Если Шон любит это».
В дополнение к выступлению на церемонии награждения в воскресенье, напомним, что группа так же номинирована на премию Top на церемонии. Кстати, забрала награду на лейбле 2017 в мае прошлого года.
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