Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 22 мая 

9:00 — Выступление министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Артема Ермолаева, посвященное стратегии «Умный город», которое состоится в рамках международного клуба Connected Cities.
9:00 — Встреча депутатов внутрифракционной группы Раисы Кармазиной с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: «Комплексное межведомственное долгосрочное сопровождение семей, имеющих детей и подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями».
11:00 — Экологический урок для учеников 1 класса школы №1534 при участии руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского.
11:00 — Пресс-мероприятие «Безопасность людей на городских водоемах в летний купальный сезон. Обеспечение пожарной безопасности в летний период. Безопасность детей в летний сезон».
12:00 — «Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2018 г.
12:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему: «Государственное регулирование производства и оборота табачной продукции».
12:00 — Конференция «Москва — умный город. Перспективы внедрения смарт-технологий в городскую среду».
14:00 — Пресс-конференция начальника государственной жилищной инспекции города Москвы Олега Кичикова на тему: «Работа с обращениями граждан. Лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».
14:00 — Пресс-конференция на тему: «Повышение мотивации населения к здоровому образу жизни».
14:30 — Брифинг руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
15:00 — Заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Фотоматериалы:
9:30 — Презентация современных и перспективных космических сервисов, разработанных российскими компаниями, входящими в госкорпорацию «Роскосмос».
11:00 — Пресс-мероприятие «Безопасность людей на городских водоемах в летний купальный сезон. Обеспечение пожарной безопасности в летний период. Безопасность детей в летний сезон».