Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 22 мая

9:00 — Выступление министра правительства Москвы , руководителя департамента информационных технологий Артема Ермолаева , посвященное стратегии «Умный город», которое состоится в рамках международного клуба Connected Cities.

10:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: «Комплексное межведомственное долгосрочное сопровождение семей, имеющих детей и подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями».

11:00 — Экологический урок для учеников 1 класса школы №1534 при участии руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского.

11:00 — Пресс-мероприятие «Безопасность людей на городских водоемах в летний купальный сезон. Обеспечение пожарной безопасности в летний период. Безопасность детей в летний сезон».

12:00 — «Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2018 г.

12:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему: «Государственное регулирование производства и оборота табачной продукции».

12:00 — Конференция «Москва — умный город. Перспективы внедрения смарт-технологий в городскую среду».

14:00 — Пресс-конференция начальника государственной жилищной инспекции города Москвы Олега Кичикова на тему: «Работа с обращениями граждан. Лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».

14:00 — Пресс-конференция на тему: «Повышение мотивации населения к здоровому образу жизни».

15:00 — Заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Фотоматериалы:

9:30 — Презентация современных и перспективных космических сервисов, разработанных российскими компаниями, входящими в госкорпорацию «Роскосмос»

11:00 — Пресс-мероприятие «Безопасность людей на городских водоемах в летний купальный сезон. Обеспечение пожарной безопасности в летний период. Безопасность детей в летний сезон».