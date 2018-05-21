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Юрий Башмет раскроет секреты мастерства талантливым жителям Самарской области
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Юрий Башмет раскроет секреты мастерства талантливым жителям Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Самарская область вновь станет центром проведения музыкальной Академии стран СНГ и Балтии под патронатом народного артиста, дирижера, альтиста и педагога Юрия Башмета. 1 июня в Самарской филармонии состоится церемония открытия Академии и концерт при участии симфонического оркестра. Напомним, задача этого масштабного образовательного мероприятия — найти и поддержать одаренных детей и перспективную молодежь.
В этом году участниками Восьмой музыкальной Академии станут 70 юных музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии. Города и районы Самарской области представят 40 молодых дарований. В качестве педагогов приедут 9 музыкантов с мировым именем, в их числе — сам Юрий Башмет, гости из Бельгии, Великобритании и Беларуси, а также российские музыканты-исполнители и педагоги. С 1 по 5 июня в рамках детской Академии на площадках города Новокуйбышевска пройдут мастер-классы по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, флейта, кларнет и саксофон. 4 и 5 июня в поселке Воскресенка и Чапаевске состоятся концерты учеников и педагогов, а 6 июня в ДК Новокуйбышевска — церемония закрытия Академии и гала-концерт при участии Камерного ансамбля Юрия Башмета «Солисты Москвы».
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