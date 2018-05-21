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Рейкьявик стал ближе: в Ростове пройдут дни исландской культуры
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Рейкьявик стал ближе: в Ростове пройдут дни исландской культуры 

Деловое сообщество 57 минут назад
Местная сельдь давно называется «исландским золотом», а толпа туристов в Долине Гейзеров никого не удивляет. Удивительная страна с крошечной непроизносимой столицей Рейкьявик, стала ближе южанам. Дни культуры Исландии проходят в донской столице с завтрашнего дня. Приурочены они к 75 летию дипломатических отношений между Россией и Исландией в преддверии ЧМ-2018.
Тематика в этот раз выбрана около спортивная, что и неудивительно. Гостям предлагают посмотреть кинофильм о исландской сборной, познакомится с культурой и искусством северной страны. В программе мероприятий заявлены выставки фотографий и картин. А также встреча с исландским журналистом и сценаристом.
«Программа интересная и разнообразная, можно сказать, что это будет РR-кампания республики в регионе. Надеемся, что ростовчане почувствуют культуру страны, ее колорит», –заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир в ходе недавнего визита в Ростов. Напомним, в скором времени донскую столицу ожидает наплыв исладских болельщиков. 26 июня в Ростове пройдет отборочный матч между командами Исландии и Хорватии.
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