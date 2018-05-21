В библиотеке на Корнейчука прошло обучение вожатых по программе «Яркие люди»

В библиотеке № 69 на минувшей неделе прошло обучение вожатых по программе «Яркие люди», которая будет реализовываться в лагерях ГПУК «Мосгортур» в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Библиотекари ознакомили участников с принципами работы современных библиотек, рассказали им о новых форматах работы и возможности не только на время взять книгу, но и бесплатно использовать вай-фай заведения, а также работать в коворкинг-зоне. Также вожатым показали специализированную литературу, которая может быть полезна им в работе и организации смен, — рассказали в администрации библиотеки.

Позже в рамках занятия гостям была продемонстрирована презентация летней программы и разобраны мероприятия, которые будут реализовываться на смене. Также вожатые сыграли в ключевую игру — путешествие «В поисках сокровищ».

В завершение мероприятия довольные юные вожатые прошлись по залам библиотеки. (вт)