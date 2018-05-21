Сургутский перинатальный центр обещают открыть «совсем скоро»

В Сургуте подходит к концу стройка самого ожидаемого объекта этого года. Генеральный директор фирмы застройщика группы «ВИС» Юрий Раушкин заверил, что медицинское оборудование начнут монтировать уже в начале августа.

31 июля 2018 года в здании будущего перинатального центра закончатся все строительные работы. Сейчас готовность медицинского центра для новорождённых 80%. Осталось завершить инженерные работы по системам водоснабжения и водоотведения, автоматического пожаротушения, электромонтаж. Затем рабочие приступят к благоустройству территории.

По словам руководителя группы «ВИС», рабочие несколько отстают от графика, но администрация компании уже доукомплектовала коллектив строителей почти на тысячу человек. Так, что работу сдадут в срок.

Перинатальный центр в котором так же будет работать Центра охраны материнства и детства, рассчитан на 10 тыс. родов в год. Здесь будут оказывать квалифицированную и высокотехнологичную помощь мамам и младенцам. В обычном режиме в стенах нового медцентра смогут родить до 300 рожениц одновременно. В отличие врачей традиционного роддома, специалисты перинатального центра смогут диагностировать и лечить сложные заболевания у мам и малышей.

Источник фотографии: imenno.ru