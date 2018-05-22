В Сургуте скоро откроется перинатальный центр

21 мая прошло заседание комитета ХМАО-ЮГРЫ, на котором генеральный директор Группы «ВИС» Юрий Раушкин рассказал о строительстве и работах в клиническом перинатальном центре в Сургуте.

На данный момент медицинское учреждение для новорождённых деток построено на 80%. Объект уже оснащен лифтами, дверьми, ограждениями, кровлей и электроснабжением.

На этом этапе работ есть некоторое отставание от намеченного плана в налаживании внутренних инженерных сетей, но эта проблема уже решена: количество трудящихся на предприятии, увеличили до 1000, чтобы успеть закончить все необходимые работы к сроку.

Юрий Раушкин подчеркнул: «К 31 июля все строительные работы на объекте будут завершены, все медицинское оборудование будет готово к монтажу».

Отметим, что проект в самом большом городе Югры строится в максимально короткие сроки для такого масштабного объекта. В Сургуте на его строительство затратили три с половиною года, когда по нормативам на возведение подобных центров уходит 7 и более лет.

Перинатальный центр может принимать 10 000 родов за год. Главное отличие центра от обычного родильного дома в том, что в нём можно находить и лечить сложные болезни у ребёнка и мамы с применением современной техники.