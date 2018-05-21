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Детскую площадку во дворе на Дубнинской улице привели в порядок
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Детскую площадку во дворе на Дубнинской улице привели в порядок 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во дворе дома 16 по Дубнинской улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке сломаны качели, а также отсутствует песок в песочнице.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля.
«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту качелей, а также подсыпке песка в песочницу. Детская площадка приведена в надлежащее состояние», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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