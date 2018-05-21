Детскую площадку во дворе на Дубнинской улице привели в порядок

Во дворе дома 16 по Дубнинской улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке сломаны качели, а также отсутствует песок в песочнице.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля

«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту качелей, а также подсыпке песка в песочницу. Детская площадка приведена в надлежащее состояние», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)