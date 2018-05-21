В Курске пройдёт масштабный фестиваль анимации имени Дёжкина

В Курске пройдет фестиваль анимации имени режиссёра-мультипликатора Бориса Дёжкина

Его называли ««русским Диснеем», а родился легендарный аниматор в 1914 году в Курске. Он стоял у истоков создания киностудии «Союзмультфильм», появившейся в 1936 году как ответ иностранному Disney . Курянин выпустил сотни добрых и чудесных мультфильмов и как сценарист, и как художник-мультипликатор, и как режиссёр.

Несколько лет назад Курский областной киновидеофонд предложил провести в память о знаменитом земляке фестиваль. Проект поддержал Союз кинематографистов РФ и киностудия «Союзмультфильм». В этом году он пройдёт уже в третий раз. Ожидается, что в Курск приедут гости из 20 регионов, включая Владимир, Воронеж, Рязань, Липецк, а также республики Крым.

В этом году организаторы посвящают памяти Сергея Малютина, долгие годы возглавлявшего курский киновидеофонд. Именно благодаря Малютину имя Бориса Дёжкина вновь зазвучало в киноведческой среде.

В программу фестиваля войдут новинки от киностудии «Союзмультфильм», а также мультфильмы независимых аниматоров. И, конечно, зрители ещё вспомнят яркие примеры мультипликации прославленного земляка.

В прошлом году на фестиваль приезжал известный мультипликатор Гарри Бардин , а также вдова режиссёра Ольга Дёжкина. В этом году ожидается, что в Курск приедет кинорежиссер, художник-мультипликатор Леонид Носырев («Антошка», «Два веселых гуся», «Рыжий, рыжий, конопатый»). Юных зрителей и участников ожидают конкурсы, интерактивные игры и анимационные викторины.

Во время фестиваля в Курске на базе ЮЗГУ при поддержке студии «Союзмультфильм» будет открыта школа-студия мультипликации имени Дёжкина.