Ещё
В Курске пройдёт масштабный фестиваль анимации имени Дёжкина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Курске пройдёт масштабный фестиваль анимации имени Дёжкина 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
В Курске пройдет фестиваль анимации имени режиссёра-мультипликатора Бориса Дёжкина.
Его называли ««русским Диснеем», а родился легендарный аниматор в 1914 году в Курске. Он стоял у истоков создания киностудии «Союзмультфильм», появившейся в 1936 году как ответ иностранному Disney. Курянин выпустил сотни добрых и чудесных мультфильмов и как сценарист, и как художник-мультипликатор, и как режиссёр.
Несколько лет назад Курский областной киновидеофонд предложил провести в память о знаменитом земляке фестиваль. Проект поддержал Союз кинематографистов РФ и киностудия «Союзмультфильм». В этом году он пройдёт уже в третий раз. Ожидается, что в Курск приедут гости из 20 регионов, включая Владимир, Воронеж, Рязань, Липецк, а также республики Крым.
В этом году организаторы посвящают памяти Сергея Малютина, долгие годы возглавлявшего курский киновидеофонд. Именно благодаря Малютину имя Бориса Дёжкина вновь зазвучало в киноведческой среде.
В программу фестиваля войдут новинки от киностудии «Союзмультфильм», а также мультфильмы независимых аниматоров. И, конечно, зрители ещё вспомнят яркие примеры мультипликации прославленного земляка.
В прошлом году на фестиваль приезжал известный мультипликатор Гарри Бардин, а также вдова режиссёра Ольга Дёжкина. В этом году ожидается, что в Курск приедет кинорежиссер, художник-мультипликатор Леонид Носырев («Антошка», «Два веселых гуся», «Рыжий, рыжий, конопатый»). Юных зрителей и участников ожидают конкурсы, интерактивные игры и анимационные викторины.
Во время фестиваля в Курске на базе ЮЗГУ при поддержке студии «Союзмультфильм» будет открыта школа-студия мультипликации имени Дёжкина.
АиФ: последние новости
«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к ЧМ-2018 Роспотребнадзор: Дезинфекцию от комаров в Павловске провели неэффективно Невеста для пумы. В Белгородском зоопарке появились новые обитатели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
За что Демьяненко ненавидел Шурика7
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение