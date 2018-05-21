Воспитанники студии «Экспромт» выступят с концертом в Митине

В Культурном центре «Митино» в среду, 23 мая, пройдет концерт «Весенние голоса». Перед жителями района выступят воспитанники вокальной студии «Экспромт». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.

— Гостей ожидают яркие музыкальные номера, сольные вокальные композиции и групповые выступления участников студии, — пояснила Светлана Мухрина

Концерт состоится по адресу: ул. Митинская, д. 31, корп. 1. Начало программы в 17.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 3+.

Напомним, в вокальной студии «Экспромт» Культурного центра «Митино» занимаются как дети, так и взрослые. Здесь обучают вокальному мастерству, работе над сценическим образом. Занятия ведет Ирина Дрокова — выпускница государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, лауреат Всероссийских и международных конкурсов.