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Воспитанники студии «Экспромт» выступят с концертом в Митине
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Воспитанники студии «Экспромт» выступят с концертом в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Митино» в среду, 23 мая, пройдет концерт «Весенние голоса». Перед жителями района выступят воспитанники вокальной студии «Экспромт». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
— Гостей ожидают яркие музыкальные номера, сольные вокальные композиции и групповые выступления участников студии, — пояснила Светлана Мухрина.
Концерт состоится по адресу: ул. Митинская, д. 31, корп. 1. Начало программы в 17.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 3+.
Напомним, в вокальной студии «Экспромт» Культурного центра «Митино» занимаются как дети, так и взрослые. Здесь обучают вокальному мастерству, работе над сценическим образом. Занятия ведет Ирина Дрокова — выпускница государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, лауреат Всероссийских и международных конкурсов.
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