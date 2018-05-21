Как это работает: 18 завораживающих гифок объяснят, как устроены процессы, на которые мы не обращаем внимание 

Мы, современные люди, привыкли считать, что о своем мире знаем если не все, то почти все. Но на самом деле остается множество вещей, о которых человек даже не задумывается.
Вы, например, знаете, что можно запросто имитировать кирпичную кладку или деревянный паркет? А как быстро собирают урожай моркови или насыпают мешки песка? Вы когда-нибудь задумывались, какой сложный механизм стоит за одним легким нажатием черной клавиши пианино или как проигрыватель пластинок воспроизводит музыку?
Так вот, удивляйтесь и наслаждайтесь. Эти гифки действительно раскроют вам глаза.
Источник: BuzzFeed
Вот так, оказывается, можно имитировать кирпичную стену.
А так имитируют структуру древесины.
Машина, которая отделяет желтки от белков.
Теннисные мячики собирают так.
Полезный лайфхак: что делать, если пробка провалилась в бутылку.
А так заполняют мешки песком.
Сбор урожая моркови.
Как автоматически сортируют фрукты.
Как работает проигрыватель — игла крупным планом.
Так куклам вставляют глаза.
Как режут лосось.
Как удаляют зуб мудрости.
Доказательство теоремы Пифагора.
Как правильно накладывать пластырь на костяшку.
А так работает черная клавиша на пианино.
Как обрезают деревья.
Гениально — как газонокосилка обходит столбики изгороди.