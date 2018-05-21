Как это работает: 18 завораживающих гифок объяснят, как устроены процессы, на которые мы не обращаем внимание

Мы, современные люди, привыкли считать, что о своем мире знаем если не все, то почти все. Но на самом деле остается множество вещей, о которых человек даже не задумывается.

Вы, например, знаете, что можно запросто имитировать кирпичную кладку или деревянный паркет? А как быстро собирают урожай моркови или насыпают мешки песка? Вы когда-нибудь задумывались, какой сложный механизм стоит за одним легким нажатием черной клавиши пианино или как проигрыватель пластинок воспроизводит музыку?

Так вот, удивляйтесь и наслаждайтесь. Эти гифки действительно раскроют вам глаза.

Источник: BuzzFeed

Вот так, оказывается, можно имитировать кирпичную стену.

А так имитируют структуру древесины.

Машина, которая отделяет желтки от белков.

Теннисные мячики собирают так.

Полезный лайфхак: что делать, если пробка провалилась в бутылку.

А так заполняют мешки песком.

Сбор урожая моркови.

Как автоматически сортируют фрукты.

Как работает проигрыватель — игла крупным планом.

Так куклам вставляют глаза.

Как режут лосось.

Как удаляют зуб мудрости.

Доказательство теоремы Пифагора.

Как правильно накладывать пластырь на костяшку.

А так работает черная клавиша на пианино.

Как обрезают деревья.

Гениально — как газонокосилка обходит столбики изгороди.