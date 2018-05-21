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В культурном центре на Куусинена устроили викторину по рассказам Драгунского
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В культурном центре на Куусинена устроили викторину по рассказам Драгунского 

Управа района Хорошевский города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Для юных читателей из Хорошевки в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) провели литературный час и викторину по рассказам Драгунского. Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова, мероприятие прошло в рамках тематической экскурсии по выставочной экспозиции «Виктор Драгунский: сегодня и ежедневно».
— Также прозвучал рассказ «Слава Ивана Козловского», — рассказала Денисова. — Завершилось мероприятие просмотром фрагментов фильма о Дениске «Где это видано…».
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)
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