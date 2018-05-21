В культурном центре на Куусинена устроили викторину по рассказам Драгунского

Для юных читателей из Хорошевки в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) провели литературный час и викторину по рассказам Драгунского . Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова , мероприятие прошло в рамках тематической экскурсии по выставочной экспозиции «Виктор Драгунский: сегодня и ежедневно». — Также прозвучал рассказ «Слава Ивана Козловского», — рассказала Денисова. — Завершилось мероприятие просмотром фрагментов фильма о Дениске «Где это видано…». Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)