На полдня сказочные персонажи захватят Шадринск

Первые летние выходные в Шадринске пройдут под эгидой Елены Прекрасной. Сказочный фестиваль любимого детского персонажа состоится 2 июня. Жители и гости города могут стать зрителями и участниками костюмированного парада, конкурса красоты, фестиваля живых скульптур, различных выставок, игровых интерактивных программ и квестов.

В прошлом году Шадринск был занесен на Сказочную карту России как родина «Царевны-лягушки». Одна из версий истории перевоплощения лягушки в красавицу была записана на шадринской земле краеведом и просветителем Александром Зыряновым. Организаторы фестиваля надеются, что он станет традиционным, а сказочные персонажи превратят Шадринск в город улыбок, сказок и романтики.

Программа Фестиваля размещена на официальном сайте Администрации Шадринска.