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На полдня сказочные персонажи захватят Шадринск
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На полдня сказочные персонажи захватят Шадринск 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Первые летние выходные в Шадринске пройдут под эгидой Елены Прекрасной. Сказочный фестиваль любимого детского персонажа состоится 2 июня. Жители и гости города могут стать зрителями и участниками костюмированного парада, конкурса красоты, фестиваля живых скульптур, различных выставок, игровых интерактивных программ и квестов.
В прошлом году Шадринск был занесен на Сказочную карту России как родина «Царевны-лягушки». Одна из версий истории перевоплощения лягушки в красавицу была записана на шадринской земле краеведом и просветителем Александром Зыряновым. Организаторы фестиваля надеются, что он станет традиционным, а сказочные персонажи превратят Шадринск в город улыбок, сказок и романтики.
Программа Фестиваля размещена на официальном сайте Администрации Шадринска.
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