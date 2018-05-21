Защитники парков создали интерактивную карту обрубленных деревьев

Активисты «Красивого Петербурга» создали единую интерактивную карту, в которой собрали места в городе, где садовники обрезали кроны деревьев с целью «омолодить» растения.

На карте можно просмотреть адреса и фотографии, а также проследить, к какому муниципалитету или району относится пострадавшая территория. Более того, список адресов активисты собираются направить в комиссию по экологической защите ЗакСа.

Ранее активисты попросили петербуржцев проверить качество уборки улиц от пыли, ссылаясь на обещание городских властей убрать улицы Петербурга от песка и пыли, оставшихся после таяния снега.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.